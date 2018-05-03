Болелли стал четвертьфиналистом на турнире в Португалии
Итальянец Симоне Болелли обыграл аргентинца Федерико Дельбониса и вышел в четвертьфинал грунтового турнира в португальском Эшториле.
Встреча продолжалась почти два с половиной часа и закончилась со счетом 3:6, 7:5, 6:2.
Следующим соперником Болелли станет американец Фрэнсис Тиафо, передает sport24.ru.
ATP. Эшторил (Португалия). Второй круг
Симоне Болелли (Италия, Q) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 3:6, 7:5, 6:2
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