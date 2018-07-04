Болельщица из Португалии спасла тонущего мужчину на пляже в Сочи

Среда, 04 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Болельщица из Португалии спасла тонущего мужчину на пляже в Сочи

Нетрезвый фанат из Колумбии полез купаться в момент, когда море начало уже штормить.

Краснодар, 1 июля. Болельщица из Португалии Элизабет Барбоза спасла тонущего мужчину на пляже в Сочи. Женщина приехала на Чемпионат мира по футболу со своим мужем, вместе с ним они почти каждый день ходили на пляж.

В этот день море штормило, и никто купаться не решался. Сидя на берегу, Элизабет Барбоза увидела, как в воду зашел нетрезвый мужчина, через несколько минут он стал тонуть. Не теряя ни минуты, она кинулась в воду его спасать:

- Я много лет проработала на спасательной станции около Лиссабона, - цитирует слова болельщицы газета Metro. - Поэтому у меня сработал инстинкт: увидела критическую ситуацию и начала ее решать.<…> Я быстро подплыла к мужчине и затащила его на камень. Там он смог отдышаться. Потом подплыла спасательная лодка - и мы вернулись на берег.

Элизабет Барбоза не считает, что совершила что-то героическое или подвиг. По ее мнению, все люди должны помогать друг другу. Кстати, спасенным оказался фанат из Колумбии, пишет news-r.ru.

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