Большинство португальцев не боятся нападений

В ходе него португальцам были заданы конкретные вопросы о чувстве безопасности в их районе проживания, в отношении их имущества и самих себя, а также об их личном опыте в прошлом году.

Согласно полученным ответам, большинство португальцев чувствуют себя в безопасности и «не особо боятся ограблений, нападений и словесных оскорблений».

В общей сложности 90% респондентов считают район своего проживания безопасным, а остальные 10% «жалуются», в основном, на ночные часы.

77% респондентов заявили, что не боятся подвергнуться нападению, в то время как озабоченность остальных вызывают, в основном, незнакомые районы и в ночное время.

Что касается доверия, 90% респондентов заявили, что не боятся подвергнуться оскорблениям, угрозам или агрессии в своем собственном доме.