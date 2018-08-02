Большинство туристов посещает Испанию в июне

Особенно заметно увеличился приток туристов в Каталонию, пишет espanarusa.com.

Большинство путешествующих прибывает в Испанию из Великобритании: число англичан составило 2 200 000, а второе место занимают французы – их в июне 2018 года было более 900 000 человек, пишет espanarusa.com.

Самыми популярными регионами в июне стали Балеарские острова, на которых гостили 2 120 000 туристов, Каталония (2 090 000) и Андалусия (1 160 000).

Что же касается расходов, то в среднем июньские туристы тратили 152 евро в день, что на 6,2% больше, чем обычно тратят в другие месяцы. Несмотря на то что в этом году англичан было меньше, чем в прошлом, они потратили больше денег, оставив в Испании 2 033 000 евро, что на 5,2% превышает сумму прошлого года. Экономили на этот раз немцы – доход от их присутствия упал на 12,3%, а общая сумма составила 1 233 000 евро.

Любопытно, что больше всего денег туристы расходуют в Каталонии: потраченные ими суммы составляют 25% общего по Испании дохода от туризма.