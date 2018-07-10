Борис Джонсон ушел в отставку

Об этом сообщает офис премьер-министра страны Терезы Мэй, передает Reuters.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД», - говорится в сообщении, разосланном по электронной почте. Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. О том, кто займет эту должность, объявят в ближайшее время.

Это уже вторая отставка среди британских министров за сутки. Ранее со своего поста ушел министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Как отмечается, обе они связаны с разногласиями в подходе к Brexit.

Британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом в ходе заседания 6 июля. Отмечается, что Мэй - сторонница «мягкого для бизнеса» выхода из ЕС - заявила о намерении сохранить максимально тесные торговые связи с Евросоюзом. В то же время Джонсон и Дэвис выступали за «жесткий Brexit». Reuters указывает, что теперь непонятно, продолжит ли премьер-министр придерживаться своей позиции или изменит подход под влиянием новых вероятных отставок.