Бьорндален завершил карьеру

Вторник, 03 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бьорндален завершил карьеру

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завершил спортивную карьеру в 44 года.

Об этом спортсмен сообщил на специально созванной пресс-конференции, передает «Р-Спорт».

Восьмикратный олимпийский чемпион завершил карьеру биатлониста. В начале марта Бьорндален отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске.

Спортсмен также не выступал на Олимпийских играх в Пхенчхане, не сумев попасть в состав сборной Норвегии из-за плохих результатов. Норвежец отправился в Южную Корею как член тренерского штаба сборной Белоруссии.

Бьорндален участвовал в шести Олимпиадах, на пяти из них завоевал 13 наград. Среди них восемь золотых медалей, четыре серебряных и одна бронзовая. Также норвежец является 20-кратным чемпионом мира по биатлону.

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