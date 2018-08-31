Бортпроводник дал советы по выбору мест в самолете

Пятница, 31 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бортпроводник дал советы по выбору мест в самолете

Сотрудник авиакомпании Hawaiian Airlines Каипо Каука рассказал, как правильно выбирать место в самолете в зависимости от личных предпочтений пассажира.

По словам бортпроводника, если пассажир планирует спать в полете, то лучше всего выбрать кресло у окна. Таким образом он сможет положить голову на подушку, прислонив ее к стенке салона, и избавит себя от необходимости вставать с места каждый раз, когда попутчики захотят выйти.

Тем, кто часто использует туалет, Каука посоветовал выбирать сиденье возле прохода, чтобы не беспокоить соседей. А, например, постоянно мерзнущим пассажирам порекомендовал не садиться на места рядом с аварийным выходом и дверьми.

Если пассажиру не терпится перекусить, то ему лучше садиться в первых рядах, так как раздавать еду начинают именно оттуда. «Также эта часть самолета понравится тем, кто ненавидит турбулентность», — отметил Каука, пояснив, что в передней части лайнера полет кажется наиболее плавным.

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