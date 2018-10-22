Бортпроводник Emirates украл деньги у пассажиров

Жертвами кражи стали три брата, которые пошли проведать своего больного отца и оставили вещи в салоне без присмотра. «Когда мы вернулись, я обнаружил, что из моего кошелька пропала тысяча долларов. А у моих братьев украли еще четыре тысячи долларов», — поделился один из потерпевших.

Они заявили об этом в полицию, и после посадки с их вещей сняли отпечатки пальцев. Воришкой оказался 37-летний египтянин, работающий бортпроводником в Emirates. Его арестовали и предъявили обвинение в краже.