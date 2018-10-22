Бортпроводник Emirates украл деньги у пассажиров

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бортпроводник Emirates украл деньги у пассажиров

Бортпроводник авиакомпании Emirates украл пять тысяч долларов у трех пассажиров бизнес-класса на рейсе Таиланд — Дубай.

Жертвами кражи стали три брата, которые пошли проведать своего больного отца и оставили вещи в салоне без присмотра. «Когда мы вернулись, я обнаружил, что из моего кошелька пропала тысяча долларов. А у моих братьев украли еще четыре тысячи долларов», — поделился один из потерпевших.

Они заявили об этом в полицию, и после посадки с их вещей сняли отпечатки пальцев. Воришкой оказался 37-летний египтянин, работающий бортпроводником в Emirates. Его арестовали и предъявили обвинение в краже.

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