Бортпроводники опозорили авиакомпанию и поплатились

16 октября самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Малаги из-за урагана Лесли. 24 члена экипажа были вынуждены провести более семи часов в зале, ютясь на стульях и на полу, прежде чем их перевели в VIP-зону. Кроме того, по словам представителей авиакомпании Ryanair, работникам так и не предоставили номера для отдыха, объяснив это высокой загруженностью близлежащих отелей.

В этот же день в социальных сетях появилась фотография притворившихся спящими на полу бортпроводников, которую они сделали в знак протеста против неподобающих условий труда. Снимок тут же стал вирусным.

Всех протестующих членов экипажа отстранили от должностных обязанностей за грубое нарушение служебной дисциплины и нанесение ущерба репутации авиакомпании.