BrainNet - первая телепатическая соцсеть

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

BrainNet - первая телепатическая соцсеть

"Возможность установления телепатической связи между двумя умами - ближе, чем кажется, хотя, чтобы воплотить ее в реальность, нужно учесть еще множество нюансов".

Утверждает ABC в статье за подписью "Х. М. Санчес".

"Вашингтонский университет объявил о создании BrainNet - нечто вроде социальной сети или платформы, которая позволяет соединять головной мозг двух или более испытуемых. Речь идет о первом неинвазивном интерфейсе для решения задач и выполнения заданий. Для этой инициативы потребовалось скомбинировать электроэнцефалограмму (ЭЭГ, наблюдения для выявления аномалий, связанных с электрической деятельностью мозга) и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС)", - говорится в статье.

"В публикации в MIT Technology Review утверждается, что при этом нововведении возможна передача неинвазивной информации напрямую в мозг. Это что-то вроде телепатического общения, но на научной основе. Интерфейс, уверяют исследователи, позволяет двум или трем людям сотрудничать и выполнять конкретное задание путем "прямого общения" между мозгами. Однако двое из трех испытуемых действуют всего лишь как приемники. Для работы необходимо надеть шлемы с электродами. Специалисты уверяют, что связь устанавливается благодаря эмиссии сигналов мозга, которые платформа расшифровывает в реальном времени, анализируя данные ЭЭГ", - говорится в статье.

При экспериментах удалось повернуть блок в игре, напоминающей "Тетрис". "Решения отправителей передаются по интернету на мозг третьего испытуемого, "приемника", который не может видеть монитор с игрой", - поясняют издание. "Приемник" усваивает информацию и принимает решение, повернуть блок или оставить его в прежнем положении. Задание было успешно выполнено пятью группами из трех испытуемых, точность составила в среднем 81,3%, пишет inopressa.ru.

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