Бразилец поймал упавшую с девятого этажа собаку

Жоао Аугусто (Joao Augusto) направлялся домой и заметил, что на перилах балкона балансирует соседская ши-тцу. Он крикнул смотрителю здания нести простыню или полотенце, чтобы натянуть внизу, но было поздно: пес сорвался и полетел вниз.

Мужчина протянул руки и успел поймать собаку. Она не пострадала и тут же побежала прочь. «Думаю, я оказался в нужном месте в нужное время», - говорит он. После происшествия хозяин пса решил установить на балконе сетку.

Собаки породы ши-тцу, как правило, весят от 4,5 до 8 килограммов. Высота в холке не превышает 27 сантиметров.