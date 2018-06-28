Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира

Четверг, 28 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира

Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Матч между Бразилией и Сербией завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Счет на 36-й минуте встречи открыл хавбек бразильцев Паулиньо. На 68-й минуте защитник Тиаго Силва увеличил преимущество бразильцев.

В параллельной встрече швейцарцы сыграли вничью с костариканцами со счетом 2:2. Полузащитник сборной Швейцарии Блерим Джемаили вывел команду вперед на 31-й минуте. На 56-й минуте защитник костариканцев Кендалл Уостон сравнял счет. На 88-й минуте вновь отличился нападающий сборной Швейцарии Йосип Дрмич. На 93-й минуте Коста-Рика сократила отставание благодаря автоголу вратаря Яна Зоммера.

Таким образом, сборная Бразилии набрала 7 очков в группе E, у Швейцарии - 5 , у Сербии - 3, у Коста-Рики - 1. В плей-офф сборная Бразилии сыграет с Мексикой, Швейцария встретится со Швецией.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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