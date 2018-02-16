Брейвик раскаялся

Пятница, 16 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Брейвик раскаялся

Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий 21-летнее заключение в тюрьме Шиен, заявил о раскаянии.

Об этом пишет газета VG со ссылкой на прошлогоднее письмо руководству пенитенциарного учреждения.

Он заявил о своем желании «оставить фашистскую, национал-социалистическую и неонацистскую идеологию» и пообещал соблюдать тюремные распорядки. «Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», - написал он.

Опрошенный изданием психиатр поясняет, что не стоит доверять подобному заявлению. «Кажется очевидным, что Брейвик пытается манипулировать», - считает эксперт Хеннинг Ворёй.

Письмо было написано весной 2017 года, вскоре после того, как Брейвик потребовал через суд компенсацию за пребывание в одиночной камере и проиграл.

22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло - погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы - это максимум в Норвегии, но срок можно продлевать многократно, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным. Террорист содержится в трехкомнатной камере.

Последние новости

    • Португалец Роналду забил 100 голов за один клуб

      В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» принимает «ПСЖ». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

      Подробнее

    • Португальца нашли мертвым в Британии

      Сигнал поступил от членов контактной группы округа Вестминстер в 07:16.

      Подробнее

    • Храм Святого Семейства - самое популярное место в Испании

      Храм Святого Семейства в Барселоне вошел в мировой топ-10 самых бронируемых достопримечательностей, составленный порталом TripAdvisor.

      Подробнее

    • В Испании открывается Муниципальный офис больших данных

      Барселона открывает первый в Испании Муниципальный офис больших данных.

      Подробнее

    • Италия: Инфантино хочет предложить Буффону работу в ФИФА

      Президент ФИФА Джанни Инфантино сожалеет по поводу невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. 

      Подробнее

    • Итальянцы придумали новый способ бросить курить

      Что только не перепробовали те, кто курят и никак не могут бросить.

      Подробнее

    • Дженнифер Энистон объявила о разводе

      Дженнифер Энистон разводится с актером Джастином Теру, сыгравшим главную роль в сериале «Оставленные», после двух с половиной лет брака.

      Подробнее

    • Власти Филиппин пригрозили закрыть 300 отелей

      Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал владельцам гостиниц, расположенных на острове Боракай, за два месяца очистить курорт и омывающие его воды.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!