Британца оштрафовали за продажу шаманам совиных голов

Полиция обнаружила у британца дома крыло канюка, кулон из ноги серой неясыти и две головы обыкновенной сипухи, спрятанные в банки из-под варенья. Мужчина продавал их язычникам и шаманам под торговой маркой «Дикие Волшебные Приспособления» (Wild Wizard Crafts).

Тейлору пришлось заплатить штраф в 750 фунтов стерлингов за нелегальное хранение и продажу частей тел птиц, находящихся под защитой.

В мире обыкновенные сипухи и серые неясыти не считаются исчезающими видами, однако в Великобритании они находятся под охраной государства, так как численность их популяций резко снизилась за прошлый век.