Британцам перестало хватать на жилье

Информация следует из отчета Института бюджетных исследований, выдержки из которого приводит Bloomberg.

По данным авторов, представители поколения миллениалов не могут позволить себе дом или квартиру даже при первоначальном взносе в 10 процентов и сумме кредита размером с 4,5 годовых зарплаты. Еще 20 лет назад такие условия были по плечу 90 процентам молодых лондонцев.

В целом по стране процент жителей, имеющих достаточно собственных средств на покупку жилья, равняется 60 против 90 (20 лет назад). За это время цены на недвижимость выросли на 173 процента, в то время как доходы молодежи — только на 19.

Доля владельцев собственного жилья также снизилась с 55 до 35 процентов. В столице этот показатель самый низкий по стране — 25 процентов, говорится в исследовании.

Выход из ситуации авторы видят в строительстве нового жилья, которое приведет к увеличению предложения, а значит и к снижению цен. У правительства есть соответствующие планы: премьер-министр Тереза Мэй ранее говорила о намерении строить по 300 тысяч домов ежегодно, а министр финансов Филипп Хэммонд обещал налоговые льготы для арендодателей, готовых сдавать недвижимость на длительные сроки.