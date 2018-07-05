Британцы - основные инвесторы в Испании

На Великобританию приходится 13,1% иностранных инвестиций в Испании, которые в общей сложности составляют более 49,8 млрд евро. Как сообщается в докладе Британской торговой палаты в Испании, выход Соединенного Королевства из ЕС не стал препятствием для инвестирования в Испании, и даже в некотором смысле послужил «импульсом» для инвестиций.

На глобальном уровне по объему инвестиций в Испании Великобритания уступает лишь США.

В исследовании также отмечается, что во второй половине 2017 года наблюдалось снижение потока британских инвестиций в Каталонии, что, однако, не помешало достигнуть рекордных показателей по стране в целом. На протяжении последних 5 лет по объему британских инвестиций лидирует Мадрид, который получил за это время 5,764 млрд евро. За ним следует Страна Басков с 1,78 млрд и Каталония с 1,1 млрд евро, пишет noticia.ru.

По данным организации Afi, в 2016 году британцы больше всего инвестиций направили в испанский сектор телекоммуникаций (15 млрд евро) и табачную индустрию (6 млрд).