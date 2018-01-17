Британцы отмечают день рождения посаженной Петром I шелковицы

Шелковица появилась в одном из лондонских парков во времена Вильгельма III, но связана она с другой монаршей особой.

Прорубая окно в Европу, деревце между делом посадил первый российский император Петр I. В 1698 году он в составе великого посольства жил на окраине Лондона, где обучался кораблестроению, собирал сведения, навыки и команду, пишет ntv.ru.

Спустя 320 лет дереву и парку, где оно растет, присвоили статус объекта культурного наследия, рядом со стволом положили мемориальный камень и выдали документ - сегодня шелковица официально стала деревом Петра I.