Британец обнаружил в саду бункер времен Второй мировой войны

Четверг, 24 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британец обнаружил в саду бункер времен Второй мировой войны

Житель британского города Мидлсбро Крис Скотт (Chris Scott) обнаружил в своем саду заброшенный бункер времен Второй мировой войны.

Мужчина во время работы в саду обнаружил старую дренажную крышку. Вместе со строителем он открыл ее и нашел бомбоубежище из бетона с двумя комнатами и аварийным выходом.

«Там было много электрических приборов и разных выключателей. В одной из комнат стоял большой стол, покрытый налетом, наверняка в его ящиках осталось что-то с того времени», - рассказал Скотт. По его словам, убежище было рассчитано на сто человек.

«Соседи что-то говорили о том, что поблизости есть бункер, но я как-то не придал их словам значения», - добавил британец. Он планирует перестроить бункер.

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