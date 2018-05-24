Британец обнаружил в саду бункер времен Второй мировой войны

Мужчина во время работы в саду обнаружил старую дренажную крышку. Вместе со строителем он открыл ее и нашел бомбоубежище из бетона с двумя комнатами и аварийным выходом.

«Там было много электрических приборов и разных выключателей. В одной из комнат стоял большой стол, покрытый налетом, наверняка в его ящиках осталось что-то с того времени», - рассказал Скотт. По его словам, убежище было рассчитано на сто человек.

«Соседи что-то говорили о том, что поблизости есть бункер, но я как-то не придал их словам значения», - добавил британец. Он планирует перестроить бункер.