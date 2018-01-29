Британец узнал об измене девушки из телевизора

Понедельник, 29 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британец узнал об измене девушки из телевизора

Житель Великобритании Кирран Герлинг случайно узнал об измене своей девушки Эммы Поллард во время просмотра анонса реалити-шоу с ее участием.

Об этом молодой человек сообщил в Twitter.

«Ты не хочешь мне ничего рассказать, детка?» - поинтересовался он у Поллард. «Я тут смотрел ящик и увидел анонс новой серии программы Celebs Go Dating, где моя миссис лобызается с душным Майком», - пояснил он, опубликовав фото-доказательство измены своей девушки с полузащитником кипрской сборной по футболу Майклом Таласситисом (Mike Thalassitis).

Пост Герлинга набрал более 12 тысяч лайков и 4,5 тысячи репостов и привлек внимание пользователей Twitter, которые встали на защиту обманутого парня и принялись критиковать поведение Поллард. «Как же низко может опуститься женщина ради нескольких минут славы», - возмутился один из них.

«Если тебе нужно дружеское плечо: я рядом», - заявил другой.

Несмотря на множество комментариев, Поллард так и не ответила своему молодому человеку, продолжив, как ни в чем не бывало, съемки в Celebs Go Dating.

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