Британец заделал дыру на дороге кукольными головами

Четверг, 03 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британец заделал дыру на дороге кукольными головами

Житель британского города Суиндон Невилл Дэйтона (Neville Daytona) обратил внимание местных властей на дыру на дороге, заделав ее кукольными головами.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что ему надоела выбоина, и поэтому он прибегнул к «силе кукол». Акция Дэйтоны длится около трех недель. Первую куклу кто-то убрал через неделю, тогда британец заменил ее на другую. Дэйтона рассказал, что покупает кукол в благотворительном магазине, где продаются сломанные игрушки. «Поэтому мне не приходится отрезать им головы», - добавил он. На всякий случай он держит у себя дома несколько запасных голов.

Местный совет заверил Дэйтону, что дыру несколько раз чинили, однако она каждый раз снова появляется на том же месте. Мужчина, в свою очередь, отметил, что выбоина никуда не исчезает уже несколько месяцев, а после того, как ее некачественно отремонтировали, стала еще больше.

Жители города с энтузиазмом отнеслись к затее Дэйтоны. «Каждый день, когда я проезжаю мимо нее по пути на работу, я улыбаюсь», - призналась одна из горожанок. В результате местные власти пообещали починить дорогу.

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