Британец заделал дыру на дороге кукольными головами

Мужчина объяснил свой поступок тем, что ему надоела выбоина, и поэтому он прибегнул к «силе кукол». Акция Дэйтоны длится около трех недель. Первую куклу кто-то убрал через неделю, тогда британец заменил ее на другую. Дэйтона рассказал, что покупает кукол в благотворительном магазине, где продаются сломанные игрушки. «Поэтому мне не приходится отрезать им головы», - добавил он. На всякий случай он держит у себя дома несколько запасных голов.

Местный совет заверил Дэйтону, что дыру несколько раз чинили, однако она каждый раз снова появляется на том же месте. Мужчина, в свою очередь, отметил, что выбоина никуда не исчезает уже несколько месяцев, а после того, как ее некачественно отремонтировали, стала еще больше.

Жители города с энтузиазмом отнеслись к затее Дэйтоны. «Каждый день, когда я проезжаю мимо нее по пути на работу, я улыбаюсь», - призналась одна из горожанок. В результате местные власти пообещали починить дорогу.