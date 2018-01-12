Британка обнаружила грязное белье в кармане новых джинсов

Кристин Эванс (Christine Evans) заказала товар в интернет-магазине. Она несколько лет пользовалась его услугами и была довольна предыдущими покупками. «После долгих лет верности вашему бренду я была оскорблена отсутствием адекватной клиентской поддержки, когда получила джинсы с грязными ношеными трусами в переднем кармане», - написала девушка компании в Twitter.

Медсестра заявила, что находка может представлять угрозу ее здоровью. Она отметила, что в компании «не подошли к проблеме с должной серьезностью».

В ответ компания предложила Эванс бесплатно заменить пару джинсов на новые и признала, что «никакая компенсация не может спасти положение». Магазин уже начал служебное расследование, но пока о его результатах ничего неизвестно.

Джинсы стоили 89 фунтов стерлингов.