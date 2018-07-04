Британка обвинила магазины для полных в своем ожирении

Среда, 04 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британка обвинила магазины для полных в своем ожирении

Магазины одежды для полных людей могут спровоцировать массовое ожирение.

Таким мнением о плюс-сайз индустрии поделилась с The Sun бизнесвумен из Лондона, ранее страдавшая избыточным весом.

«Я была полной с детства, и никто никогда меня за это не осуждал. Потом я выросла и увидела в соцсетях множество таких же, как я. Девушки восхваляли друг друга за полноту, мы вместе ходили на вечеринки. Раньше абонемент в спортзал всегда маячил на задворках моего сознания. Я хотела похудеть, но мне внушили, что я не должна меняться, что мое тело реалистично, а худоба нездорова, - рассказала 28-летняя Джемма Круикшанк, - Потом появились магазины плюс-сайз одежды с их рекламными кампаниями. Я решила, что если они продают вещи таких размеров, значит, это норма».

Чем более положительную реакцию получала Круикшанк на свое тело, тем меньше ей хотелось быть худой. Затем ее здоровье начало стремительно ухудшаться, и женщина осознала, что необходимо сбросить вес. В результате она похудела на 10 размеров: с 54-го до 44-го.

«Ретейлеры, продающие одежду огромных размеров, только усугубляют положение. Каждый полный человек должен однажды почувствовать, что пора взяться за свое тело. А в магазинах они находят большой выбор вещей 4XL и думают, что перемены им не нужны», - объяснила Круикшанк.

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