Британка пошла в туалет и неожиданно родила близнецов

Как сообщает Daily Mail, 21-летняя Бет Бэмфорд (Beth Bamford) встала ночью в туалет и внезапно родила.

Жительница графства Стаффордшир не подозревала о своем положении, так как у нее регулярно были менструации, а растущий живот она объясняла тем, что «просто толстая». Во время беременности женщина несколько раз ходила к врачу из-за плохого самочувствия, но тот предположил, что у нее «вирусная инфекция». До рождения близнецов у Бэмфорд уже были две дочери двух и трех лет.

«Я лежала в кровати, когда у меня вдруг заболел живот. Я налила себе воды, боль все усиливалась, и я решила, что мне нужно в туалет. Там я и начала рожать и даже не успела ничего почувствовать», - рассказала британка.

Она позвонила спасателям, которые консультировали ее по телефону. Ей посоветовали тужиться, чтобы у нее вышла плацента, но вместо этого Бэмфорд увидела ногу второго ребенка. Он не дышал, когда родился, и диспетчер посоветовал паникующей женщине потрясти младенца. Роженица так и сделала, и ребенок пришел в себя.

Ее муж проснулся и вызвал скорую помощь. Поначалу ни он, ни врачи не поверили, что Бэмфорд не знала о беременности. Это сильно обидело женщину: «Я и так была в шоке после родов, а они еще и обвиняли меня во лжи».

В итоге ее все же госпитализировали. Врачи признались, что если бы она рожала под присмотром врачей, ей бы сделали кесарево сечение. Мать и новорожденные провели в больнице около недели. Дети оказались здоровыми, хотя Бэмфорд отметила, что во время беременности «поднимала тяжести, танцевала и делала вещи, которые не стала бы делать, если бы знала о детях».