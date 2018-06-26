Британка пришла на свадьбу с мочалкой на голове

Вторник, 26 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британка пришла на свадьбу с мочалкой на голове

Пользователи сети оценили полезный совет пожилой британки Лилиан Смит (Lilian Smith), которая нашла способ сэкономить на наряде для важного мероприятия.

Смит отправила письмо в редакцию журнала Take A Break. Женщина написала, что собиралась пойти на свадебную вечеринку, однако не могла найти шляпу подходящего цвета. Затем она увидела в ванной синюю мочалку и поняла, что поиски окончены.

«Я прикрепила ее к зажиму для волос и надела на голову. Работа сделана. Она идеально сочеталась с моим нарядом и выглядела великолепно», - написала Смит, приложив к письму собственную фотографию в оригинальной «шляпе».

Совет женщины быстро набрал вирусную популярность после того, как им поделилась известная британская пиарщица Ханна Уильямс (Hannah Williams). «Потрясающе. Просто потрясающе», - прокомментировала она послание Смит в описании к посту.

Многие пользователи также похвалили оригинальную задумку пожилой женщины в комментариях. «Я хочу, чтобы она была моей соседкой. Я хочу, чтобы она рассказала мне все свои хитрости», - написал один из юзеров. «Это лучший совет из всех, что я когда-либо видел. Возможно, даже лучше, чем про гигиенические прокладки и тапочки», - оставил интригу другой комментатор.

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