Британка сбросила полцентнера из-за «ужасного секса»

Бонни Стейнер (Bonnie Stainer) признается, что сильно набрала вес после родов четыре года назад. «Я никогда не беспокоилась о своем весе и думала, что могу есть все, что хочется. Сначала все шло хорошо, а потом меня раздуло. Я буквально не могла перестать есть», - рассказывает 33-летняя британка.

Вес мешал ей заниматься любимым хобби: ее конь Атос не мог поднять 105-килограммовую женщину. К тому же, у нее резко упала самооценка и начались проблемы с сексуальной жизнью, которую она охарактеризовала как «ужасную».

В итоге Стейнер все же похудела на 50 килограммов и записалась на участие в телешоу, на котором участники подбирают себе пару. Женщина отметила, что «уже 12 лет не была на свиданиях», однако теперь чувствует, что ее уверенность в себе выросла, и ей удастся найти себе достойного партнера.