Британка съела куриный бургер и умерла

По данным следствия, Шахида Шадид (Shahida Shahid) потеряла сознание через час после того, как съела куриный бургер в ресторане, предположительно маринованный в пахте (обезжиренных сливках) в Манчестере 12 января 2015 года. Через три дня она скончалась.

Во время предварительных слушаний в 2015 году выяснилось, что персонал порекомендовал Шадид это блюдо, несмотря на то что, она рассказала о своей аллергии. Тем не менее, оно содержало молочные продукты, на которые у девушки была аллергия. Также девушка страдала от аллергии на яйца, рыбу и орехи.

8 января 2017 года открылось официальное слушание по делу о смерти Шадид. Ее родственники рассказали, что девушка отправилась в ресторан с четырьмя друзьями, чтобы отпраздновать окончание первого семестра в университете. Также они отметили, что девушка а регулярно питалась в ресторанах и тщательно выясняла у официантов все подробности насчет заказанных блюд. Слушания продолжаются, ресторан пока не давал никаких комментариев.