Британка восемь месяцев принимала беременность за аллергию

Четверг, 28 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британка восемь месяцев принимала беременность за аллергию

Жительница Великобритании Сита Мина (Sita Meena), считавшая, что толстеет из-за аллергии на глютен, выяснила, что находится на 33-й неделе беременности. 

Женщина, работающая поваром, призналась, что принимает противозачаточные таблетки уже десять лет, и потому не ожидала, что может быть беременна. 33-летняя Мина списывала вздутие живота на аллергическую реакцию, то же самое ей сказал и доктор. Тем не менее, она все же решилась сделать тест на беременность, и он оказался положительным. Так как это произошло в день рождения ее партнера Тони, она упаковала тест в подарочную бумагу и вручила ему. Тот сначала принял это за розыгрыш, а затем обрадовался.

«Я не могла поверить в это: я не чувствовала ни болей, ни тошноты с утра, никаких других симптомов», - добавила женщина. По ее словам, у нее регулярно были имплантационные кровотечения, которые она принимала за менструации. Мина отметила, что сильно переживает, что вела не самый здоровый образ жизни во время беременности: «Мы нередко гуляли до трех утра и пили. Иногда я выпивала с коллегами после тяжелой смены. Знай я о беременности, не стала бы так поступать».

В итоге женщина родила спустя месяц после того, как узнала о своем положении. У нее родился здоровый мальчик весом 3,2 килограмма, которого она назвала Бобби: «Я и Тони плакали. Четыре недели назад мы и не знали о его существовании, теперь же он лежит у меня на руках».

Мина решила поделиться своей историей, чтобы предупредить других женщин, что симптомы беременности не всегда очевидны. «Так много людей говорили мне, и я должна была раньше понять, что жду ребенка. Но как? Я ничего не чувствовала, внешне это не было заметно. До сих пор все это кажется мне прекрасным, но сюрреалистичным», - подчеркнула она.

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