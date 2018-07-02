Британская королева отказалась от нужной операции

Понедельник, 02 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британская королева отказалась от нужной операции

Британская королева Елизавета II отказывается от необходимой ей операции на коленях, чтобы не пропускать запланированные приемы.

Об этом изданию The Sun рассказал источник в Букингемском дворце.

По данным издания, 92-летняя британская королева с трудом поднимается со стула. Во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне она якобы жаловалась друзьям, что ее колени «капризничают». «Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая», - подытожил источник. Он также заявил, что королева «не хочет создавать шумиху».

Сообщается, что в мае королева сделала операцию на глаза по удалению катаракты. Из-за этого она посещала мероприятия в темных очках. Тем не менее на свадьбу своего внука, принца Гарри, она пришла без них.

Королева известна крепким здоровьем: несмотря на возраст, она регулярно катается на пони и иногда сама садится за руль. Елизавета II больше не выезжает за пределы страны, но ведет активную общественную жизнь: в 2017 году королева присутствовала на 296 мероприятиях.

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