Британских школьников случайно «передали» чужим родителям

Пятница, 20 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британских школьников случайно «передали» чужим родителям

В британских школах произошла масштабная системная ошибка в программном обеспечении, в результате которой родители получали информацию о чужих детях.

Об этом говорится в письме, отправленном пострадавшим учебным заведениям.

Представители IT-фирмы Capita разослали предупреждение во все школы графства Гэмпшир. Они заявили, что проблема связана с ошибкой в информационной системе SIMS - программном обеспечении, которое используется британскими учебными заведениями для отслеживания успеваемости учеников и информирования их родителей.

Ошибка возникает при передаче информации об учащихся, когда они поступают в новую школу или переходят из младших классов в среднюю школу. В эти моменты ПО некорректно обрабатывает файлы базы данных, в результате чего адреса, номера телефонов и другие конфиденциальные сведения о детях привязываются к чужим аккаунтам. В итоге родители могут видеть в системе данные других школьников, что является нарушением конфиденциальности информации о ребенке.

Разработчики системы заявили, что ошибка появилась в декабре 2017 года, однако обнаружили ее совсем недавно. Представители Capita назвали проблему общенациональной, так как SIMS охватывает более 80 процентов школ страны. Они уже выпустили патч для программного обеспечения.

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