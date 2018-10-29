Британский бездомный пять раз пешком обошел Испанию

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Британский бездомный пять раз пешком обошел Испанию

Британские экспаты помогли бездомному соотечественнику, который пять лет скитался по Испании.

69-летний Грэхам Ноббс рассказал, что прошел около 25 тысяч миль и обогнул страну пешком пять раз. Группа британцев, живущих в Альбоксе (Альмерия), нашла его спящим на автомобильной парковке у супермаркета. Узнав его историю, они предложили ему свою помощь и дали крышу над головой, пишет noticia.ru.

По словам Ноббса, в последние годы он постоянно куда-то двигался. В некоторые дни, чтобы найти укрытие, ему приходилось идти по 14 часов подряд, иногда он подвергался нападениям, а однажды попал в больницу - после того, как упал у дороги с микроинсультом.

Как рассказал мужчина, он приехал в Испанию, когда почти все его родственники в Великобритании умерли, а с сестрой он потерял связь. Он стал жертвой вандалов, которые разбили его машину и украли вещи, а позже он лишился паспорта и других документов.

В Альбоксе мужчину приютили три британские пары. Они помогают земляку вернуться к нормальной жизни и получить документы, чтобы иметь доступ к медицинской помощи и британской пенсии.

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