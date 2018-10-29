Британский бездомный пять раз пешком обошел Испанию

69-летний Грэхам Ноббс рассказал, что прошел около 25 тысяч миль и обогнул страну пешком пять раз. Группа британцев, живущих в Альбоксе (Альмерия), нашла его спящим на автомобильной парковке у супермаркета. Узнав его историю, они предложили ему свою помощь и дали крышу над головой, пишет noticia.ru.

По словам Ноббса, в последние годы он постоянно куда-то двигался. В некоторые дни, чтобы найти укрытие, ему приходилось идти по 14 часов подряд, иногда он подвергался нападениям, а однажды попал в больницу - после того, как упал у дороги с микроинсультом.

Как рассказал мужчина, он приехал в Испанию, когда почти все его родственники в Великобритании умерли, а с сестрой он потерял связь. Он стал жертвой вандалов, которые разбили его машину и украли вещи, а позже он лишился паспорта и других документов.

В Альбоксе мужчину приютили три британские пары. Они помогают земляку вернуться к нормальной жизни и получить документы, чтобы иметь доступ к медицинской помощи и британской пенсии.