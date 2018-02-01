Британский лорд опоздал на заседание и уволился со стыда

Несмотря на то что опоздал Бейтс всего на пару минут, выйти из создавшейся ситуации он решил радикально. «Мне ужасно стыдно за случившееся, и потому я отказываюсь от своей должности перед лицом премьер-министра прямо сейчас», - объявил он коллегам. Затем огорченный политик вышел из зала под гул голосов удивленных коллег и выкрики «Нет!».

После его ухода глава палаты сказала, что извинений было бы более чем достаточно и из всех министров последним она отправила бы в отставку его.