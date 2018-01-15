Британский парламент превратят в ресторан

Такое решение было принято парламентом в целях экономии государственного бюджета, сообщает Daily Mail.

В перспективе столовым и банкетным залам планируется присвоить мишленовские звезды. Их будут сдавать в аренду для проведения торжеств и свадебных церемоний в моменты, свободные от заседаний. Гостям предложат «эксклюзивную атмосферу, обслуживание высочайшего уровня и вид на реку Темзу».

Отмечается, что уже в январе 2018-го все желающие смогут поужинать в британском парламенте в ресторане, оформленном в черчиллевском стиле. Средний чек предположительно составит 80 фунтов стерлингов с человека.

Сейчас на питание парламентариев выделяются субсидии из бюджета, в дальнейшем от этого планируется отказаться. Пол Бересфорд из партии тори, контролирующий работу палаты общин, отметил, что в 2017 году по сравнению с 2011 годом потери отдела общественного питания сократились вдвое (с шести до трех миллионов фунтов стерлингов).