Британский суд не разрешил лечить ребенка в Италии

Маленький мальчик Элфи Эванс из Великобритании, страдающий дегенеративной болезнью мозга, с декабря 2016 года находится в коме в больнице в Ливерпуле.

Родители Элфи ведут борьбу за то, чтобы им было позволено самостоятельно принять решение о судьбе своего ребенка. Они хотят попробовать иные методы лечения и в этой связи намеревались перевезти мальчика в Рим, где врачи ватиканской педиатрической клиники готовы продолжить лечение. Власти Италии даже приняли решение дать этому ребенку гражданство республики, сообщает РИА Новости.

Однако в понедельник британские врачи по решению суда отключили Элфи от систем жизнеобеспечения. По словам судьи, вместо транспортировки ребенка в Италию родители могут перевести его или в обычную палату, или в хоспис, или домой. По словам судьи, «это заключительная глава в истории необыкновенного маленького мальчика».

В преддверии судейского решения у входа в больницу собрались более сотни протестующих, которые требовали не убивать ребенка. Некоторые из манифестантов даже попытались прорваться в здание больницы, но были оттеснены полицией.

В это же время из Страсбурга пришло известие, что Европейский суд по правам человека, куда обратились родители Элфи, отклонил их просьбу не отключать мальчика от систем жизнеобеспечения.