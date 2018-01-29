Бруно Марс получил «Грэмми» за лучшие песню и альбом года

Понедельник, 29 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бруно Марс получил «Грэмми» за лучшие песню и альбом года

Певец Бруно Марс получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года».

Он удостоился награды за композицию That's What I Like. Эта песня также выиграла премии на «Лучшую R&B песню» и «Лучшее R&B исполнение».

Кроме того, 32-летний уроженец штата Гавайи получил статуэтки за лучший альбом - 24K Magic, и за лучшую запись - так же 24K Magic.

Ранее 29 января композитор Рэнди Ньюман получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за песню «Путин».

Юбилейная, 60-я церемония вручения «Грэмми» проходит в воскресенье в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Она присуждается Американской академией звукозаписи.

На предыдущей церемонии вручения премии произошел скандал из-за того, что награда за лучший альбом досталась британской певице Адель. Многие зрители посчитали, что статуэтка должна была уйти Бейонсе. Бывший лидер группы Village People Виктор Уиллис обвинил организаторов в том, что они якобы создали специальный комитет, препятствующий присуждению наград темнокожим исполнителям.

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