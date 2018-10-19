Брюс Уиллис продал дачу и потерял десять миллионов долларов

Пятница, 19 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы Недвижимость

Брюс Уиллис продал дачу и потерял десять миллионов долларов

Американский актер Брюс Уиллис продал поместье в штате Айдахо за 5,5 миллиона долларов.

Звезда пенталогии «Крепкий орешек» изначально, в 2011-м, планировал реализовать дом за 15 миллионов, потом снизил стоимость до 6,5 миллиона, но в итоге согласился на почти 10-миллионную скидку.

Поместье занимает восемь гектаров в городе Сан-Валли на юге штата. Общая площадь главного дома превышает 700 квадратных метров, в нем шесть спален, шесть санузлов и один дополнительный туалет. Хозяйские покои занимают весь второй этаж здания.

На участке также расположены гостевой дом с одной спальней, небольшой спортивный комплекс, несколько прудов и ручьев, бассейн с подогревом. Имя покупателя объекта не называется.

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