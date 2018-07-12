Брюссель запрещает Италии снижать пенсионный возраст

Четверг, 12 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Брюссель запрещает Италии снижать пенсионный возраст

В Счетной палате Евросоюза ссылаются на старение населения.

Счетная палата Евросоюза считает невозможным пересмотр «закона Форнеро» в Италии, сообщает Il Giornale в четверг, 12 июля.

Принятый в 2012 году закон, названный по фамилии автора - Эльзы Форнеро, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста и привязку времени выхода на пенсию не к трудовому стажу, а к возрасту. Также он предполагает «штрафы» за досрочный выход на пенсию и отмену обязательного восстановления незаконно уволенного работника, пишет regnum.ru.

Сформировавшие коалиционное правительство победители парламентских выборов в Италии - «Лига» и «Движение 5 звезд» - ранее пообещали отменить закон в течение года.

Италии важно не увеличивать задолженность в пенсионной системе, бюджет страны в ближайшие годы будет очень зависим от старения населения и иных демографических процессов, считают в Счетной палате.

Кроме того, Италия не должна подвергать опасности устойчивость своей финансовой системы, полагают брюссельские чиновники.

Итальянские оппоненты нового правительства уверены, что обещание отменить повышение пенсионного возраста является популистским, а попытка его выполнить приведет к катастрофическим последствиям для экономики. В правительстве же уверены, что смогут сбалансировать бюджет другими мерами.

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