Будущее испанского бокса

Четверг, 08 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Будущее испанского бокса

В испанском боксе появилось юное дарование, которому прочат большое будущее.

Испанские эксперты в области бокса прочат большое будущее 11-летнему Асьеру Лансароте, который к этому возрасту успел стать двукратным чемпионом Испании и рассчитывает в следующем десятилетии принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе. С этой целью Испанская федерация бокса разработала программу под названием SchoolBoys Boxing, участники которой периодически приезжают на недельные тренировочные сборы в Центр профессиональной подготовки в Мадриде и занимаются под руководством тренеров национальной сборной. При этом два часа в день дети уделяют изучению школьной программы, поскольку хорошая успеваемость является обязательным условием участия в этой программе, пишет espanarusa.com.

Асьер начал заниматься боксом в шестилетнем возрасте, глядя на своего отца Хесуса, который всегда был поклонником этого вида спорта, не пользующегося особой популярностью в Испании. Сначала Хесус, работающий полицейским, устроил импровизированный ринг в гараже, а затем отвел сына в секцию, где тренером является бывший чемпион страны Херо Гарсия, который также ведет передачу Hermano Mayor («Старший брат») на испанском ТВ. В эту секцию ходят не только те, кто решил стать профессиональным спортсменом, как Асьер, но и дети, ставшие в свое время жертвами так называемого «буллинга» в школах.

Как считают сами тренеры по боксу, главная проблема подготовки юных талантов заключается в том, что принимать участие в контактных поединках испанские дети могут только по достижении 15 лет, тогда как во Франции и Германии эта планка составляет 11 лет, а в США и Великобритании – и вовсе 9. Боксерские соревнования для детей в Испании заключаются в демонстрации техники боя и выполнении физических упражнений. В итоге, когда дебютант выходит на ринг в международных соревнованиях, его соперники из этих стран уже имеют за плечами 20–30 боев и благодаря опыту достаточно легко добиваются победы.

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