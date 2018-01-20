Будущее умных часов оказалось под вопросом

По мнению Кристиана Кноопа, будущее часового дела - за традиционными моделями. «Умные часы остаются просто цифровыми гаджетами, которые не являются объектом коллекционирования, - отметил он. - Потребители покупают гаджеты каждый год, меняя на новые модели, им не приходит в голову коллекционировать смартфоны или передавать их по наследству. Так же и со смарт-часами: это просто полезный девайс, который, возможно, просуществует какое-то время или уступит место другим подобным девайсам. А механические часы сохраняют свою ценность десятилетиями».

Также специалист отметил, что в будущем году его компания будет выпускать больше моделей в корпусах из стали: это позволяет заинтересовать часовым делом молодых потребителей и будущих коллекционеров.