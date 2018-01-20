Будущее умных часов оказалось под вопросом
Креативный директор швейцарской часовой мануфактуры IWC Shaffhausen Кристиан Кнооп считает, что идея умных часов не оправдала возложенных на нее надежд производителей.
По мнению Кристиана Кноопа, будущее часового дела - за традиционными моделями. «Умные часы остаются просто цифровыми гаджетами, которые не являются объектом коллекционирования, - отметил он. - Потребители покупают гаджеты каждый год, меняя на новые модели, им не приходит в голову коллекционировать смартфоны или передавать их по наследству. Так же и со смарт-часами: это просто полезный девайс, который, возможно, просуществует какое-то время или уступит место другим подобным девайсам. А механические часы сохраняют свою ценность десятилетиями».
Также специалист отметил, что в будущем году его компания будет выпускать больше моделей в корпусах из стали: это позволяет заинтересовать часовым делом молодых потребителей и будущих коллекционеров.