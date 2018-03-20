Буффон вернулся в сборную Италии

Вторник, 20 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Буффон вернулся в сборную Италии

Вратарь турниского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в сборную Италии.

«Я последовательный человек с большим чувством ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить мое присутствие в сборной. Я всегда был объединяющим элементом в национальной команде и хочу, чтобы моя роль оставалось такой же», - цитирует Буффона Calciomercato.

По словам вратаря, одной из причин возвращения стала смерть защитника «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори, пишет gazeta.ru.

«Давиде - еще одна причина, почему я здесь и почему я хотел приехать в сборную и согласился на вызов», - признался Буффон.

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