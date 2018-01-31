Бум гастротуризма зарегистрирован в Италии

Согласно исследованию Food Travel Monitor, один итальянец из трех совершил, по крайней мере, одно путешествие ради локальной кухни или вина за последние три года. Что касается туристов из-за рубежа, то здесь цифры еще больше, пишет euromag.ru.

В отпуске туристы все больше обращают внимание на местную кухню и вино. Самые популярные места «гастрономического паломничества», после местных ресторанов, куда туристы отправляются в первую очередь, - рынки с местными продуктами (70%) и ресторанчики на колесах, предлагающие уличную еду (59%). Также туристы заинтересованы попробовать пиво и вино.

Больше всего у гастрономических туристов популярна Тоскана, следом идут Сицилия, Апулия, Эмилия-Романья, Кампания, Лацио, Ломбардия, Пьемонт и Венето.