Burberry пообещала больше не сжигать одежду

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Burberry пообещала больше не сжигать одежду

Британский производитель одежды Burberry больше не будет сжигать нераспроданный товар.

За прошлый год было уничтожено одежды, сумок, парфюмерии и шарфов в узнаваемую клеточку на 32 млн евро.

В компании объяснили, что уничтожали нераспроданную продукцию для защиты бренда, чтобы вещи потом не всплыли в каком-нибудь второсортном магазине за бесценок. И здесь компания не одинока — швейцарская Richemont за последние два года уничтожила люксовых часов на 500 млн евро. Но такая практика вызывает возмущение общественности, пишет ntv.ru.

Теперь Burberry объявила, что непроданный товар будут ремонтировать, перерабатывать, жертвовать на благотворительность или использовать материалы повторно. А чтобы точно очистить карму, компания откажется от использования для одежды и аксессуаров натурального меха.

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