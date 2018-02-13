Burberry порадовала модной клеткой

Британский дизайнер Кристофер Бейли, креативный директор модного дома Burberry, заявил, что своей коллекцией сезона весна-лето 2018 поддержал права геев, лесбиянок и других сексуальных меньшинств ЛГБТ, сообщает Fashion Network.

Для этого, по словам Бейли, он дополнил традиционный бежевый тартан дома деталями в цветах радужного флага. «Моя последняя коллекция в Burberry посвящена поддержке самых известных организаций, созданных для защиты прав ЛГБТ и квир-молодежи в мире, - пояснил дизайнер. - На мой взгляд, это очень важный момент для того, чтобы заявить, что именно в наших различиях кроется наша креативность и сила».

В Нью-Йорке во время New York Fashion Week прошло модное шоу в поддержку проекта в защиту жертв харрасмента meToo. Девушки-модели в черных и белых платьях вышли на подиум со стилизованными ангельскими крыльями за плечами. Мужчины-модели появились на дефиле в объемных масках в виде голов карикатурных свиней. «Я не думаю, что это шоу изменит положение вещей буквально за один вечер, - сказала Мириам Чалек (Myriam Chalek), креативный директор сайта American Wardrobe и организатор показа. - Но я думаю, что это большой шаг вперед, в который я внесла свой вклад. Женщина, которая обрела силы - это женщина, которую невозможно остановить».