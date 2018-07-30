Burger King откроет десятки новых ресторанов в Португалии

Понедельник, 30 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Burger King откроет десятки новых ресторанов в Португалии

Соответствующее соглашение подписали BurgerKing (ВК) и Ibersol, крупнейшая франчайзинговая сеть марки в Португалии.

Согласно документу, в ближайшие три года BK намерен открыть 40 новых ресторанов. Также Ibersol проведет реставрацию 30 ресторанов из 80, которыми она сейчас управляет в Португалии. По словам Борха Эрнандес де Альба, генерального менеджера BK на Пиренейском полуострове, данное соглашение представляет собой «четкую и твердую ставку на партнерство между двумя организациями».

Новая эстетическая концепция ресторанов BK включает «более гостеприимную атмосферу, усиленную лампами, подвешенными на средней высоте, и столами и стульями из натурального дерева», - говорится в заявлении BK. В ресторанах после реставрации также появятся два типа помещений для посетителей: одно - открытое и другое, которое гарантирует большую конфиденциальность.

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