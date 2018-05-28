Буша-старшего госпитализировали второй раз за месяц

Понедельник, 28 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Буша-старшего госпитализировали второй раз за месяц

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в больницу с низким кровяным давлением и слабостью.

Врачи, вероятно, будут наблюдать его несколько дней. Об этом сообщил в Twitter представитель семьи Бушей Джим Макграт.

Он отметил, что Буш-старший находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

Ранее в конце апреля бывший президент попал в больницу с сепсисом (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции).

Его здоровье ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса - аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.

Джордж Буш-старший - 41-й президент США. Он руководил страной c 1989 по 1993 годы. Сейчас ему 93 года.

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