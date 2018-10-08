Бык ранил тореадора во время торады в Португалии

Мужчина не успел увернуться от бегущего быка и животное буквально смяло человека. В ходе возникшей свалки один из его коллег, бросившийся на помощь, получил мощный удар копытом в голову, передает vesti.ru.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу города Сантарен, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщают местные СМИ, угрозы для жизни мужчины уже нет.