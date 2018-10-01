Бюджетный дефицит Испании сократился до 1,87% ВВП

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Бюджетный дефицит Испании сократился до 1,87% ВВП

Дефицит бюджета Испании за первые семь месяцев 2018 года составил 22,6 млрд евро, что эквивалентно 1,87% ВВП.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 16,3%.

Такие данные были представлены на этой неделе Министерством финансов Испании.

В расчеты не включается денежное финансирование, сальдо которого было положительным по состоянию на конец июля и составляло 67 млн евро, благодаря средствам, полученным от FROB и BFA, пишет noticia.ru.

Центральная администрация в период с января по июль сократила дефицит бюджета до 18,3 млрд евро, что составляет 1,6% ВВП.

По автономным областям Испании в июле был зафиксирован профицит в размере 681 млн евро, в то время как годом ранее наблюдался дефицит в 955 млн евро. Профицит наблюдался в восьми регионах: на Канарских островах (1,23%), на Балеарских островах (0,54%), в Астурии (0,45%), Стране Басков (0,44%), Галисии (0,31%), Риохе (0,18%), Мадридском сообществе (0,03%) и Андалусии (0,02%). В Каталонии бюджет был сбалансированным. Дефицит был зарегистрирован в Арагоне (0,09%), Кантабрии (0,07%), Кастилии-Ла-Манче (0,46%), Кастилии и Леоне (0,24%), Эстремадуре (0,46%), Мурсии (0,48%), Наварре (0,8%) и Валенсийском сообществе (0,02%).

Доходы госбюджета за семь месяцев возросли на 7,8% до 150,5 млрд евро, из которых 61,9 млрд приходятся на участие региональных администраций в виде налогов. Расходы, в свою очередь, установились на уровне 100,5 млрд евро, что на 3% больше чем в прошлом году.

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