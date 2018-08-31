Бывшая "Мисс Италии" вышла на красную дорожку

Пятница, 31 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Бывшая

Бывшая "Мисс Италии", которой плеснули в лицо кислотой, вышла на красную дорожку.

Итальянская модель Джессика Нотаро, которая стала победительницей в "Мисс Италия-2007", после тяжелых испытаний появилась на красной дорожке Венецианского фестиваля.

Известная модель решила показать всему миру, что даже с самыми тяжелыми трудностями можно справиться и дальше идти вперед. Следовательно, Джессика Нотаро появилась на острове Лидо на Венецианском фестивале, который начался вчера, 29 августа и продлится до 8 сентября, пишет 24tv.ua.

На красную дорожку звезда прибыла в великолепном золотистом платье в пол, которое отличалось длинным шлейфом, откровенным декольте и яркими блестками. Вместе с ней на событие пришла также женщина-атлет на протезах Джуси Версаче, и их подруги – певица Jo Squillo, которая поддержала Нотару, прикрыв один глаз повязкой, и модель Франческа Карролло.

Напомним, что после трехлетних отношений и помолвки с Жоржем Едсоном Таварешем, Джессика Нотаро решила расстаться с любимым. После этого уроженец Западной Африки начал преследовать женщину и в январе 2017 года "плеснул" кислотой в ее лицо. Мужчину арестовали, однако модели пришлось больше года лечиться и ждать, пока заживут раны.

До травмы Нотару была телеведущей, моделью, строила карьеру певицы и работала в одном из дельфинариев. После реабилитации она вернулась к привычной жизни и даже приняла участие в танцевальном проекте, в котором одержала победу.

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