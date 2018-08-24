Бывший муж принес почти тонну мелочи для уплаты алиментов

Пятница, 24 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бывший муж принес почти тонну мелочи для уплаты алиментов

Житель Индонезии расплатился мелочью за миллионные долги по алиментам и огорчил бывшую жену.

Дуи Сусиларто (Dwi Susilarto) принес в религиозный суд Каранганджар около 12 мешков, в которых лежали 153 миллиона индонезийских рупий (примерно 713 тысяч рублей) мелкими монетами. Всего его ноша весила около 890 килограммов. Еще 25 миллионов он отдал купюрами. 52-летний мужчина доставил деньги в суд на тележке при помощи двух друзей.

Поступок Сусиларто едва не спровоцировал драку между ним и адвокатом его бывшей супруги, который отказался пересчитывать деньги. Однако защитник индонезийца Сутарто (Sutarto) отметил, что мужчина не хотел оскорбить бывшую жену. «У него не было плохих намерений: какую-то часть денег помогли собрать друзья, что-то он достал из своей свинки-копилки», — объяснил юрист.

Однако женщина не поверила в оправдания и заявила, что это оскорбительный намек на ее бедность. Тем не менее она забрала деньги. Теперь сотрудникам суда предстоит пересчитать их.

Согласно материалам дела, на развод подал сам муж, так как они с супругой жили раздельно уже девять лет. Изначально мужчина должен был выплатить 43 миллиона индонезийских рупий в качестве алиментов, но апелляция женщины позволила увеличить эту сумму больше, чем в четыре раза.

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