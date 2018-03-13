Бывший священник стал звездой гей-порно в 83 года

В фильме Селф наблюдает за двумя молодыми актерами и мастурбирует. «Это было великолепно! Как могло быть иначе? Снимали в благословенной сельской обстановке, в окружении любящих, компетентных и готовых помочь братьев, которые стремятся поделиться благой вестью об исцеляющей силе удовольствия», - рассказывает он.

Престарелый порноактер утверждает, что в старости его интимная жизнь стала лучше, чем была прежде. «Печально и пагубно, что наше общество считает пожилых людей асексуальными», - считает он.

Согласно информации на странице Норма Селфа в интернете, он участвовал в Корейской войне, а в 1960-е годы был священником. Позднее он прошел курс в заведении под названием Body Electric School, которое занимается «эротическим образованием», и теперь дает частные уроки тантры.