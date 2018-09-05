C Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения

Среда, 05 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

C Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения

Прокуратура отказалась предъявлять обвинения актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу в сексуальных домогательствах, с момента которых прошло более 25 лет.

Прокурор округа Лос-Анджелес сослался на срок давности предполагаемых преступлений, случившихся в начале 90-х годов.

23 августа Спейси стал фигурантом еще одного дела об изнасиловании. Расследования также проводятся в Великобритании, где против актера выдвинуто шесть обвинений.

В марте две женщины выступили с обвинениями против Сигала. Актриса Регина Симонс утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома в 1993 году. Другая рассказывает о событиях 2002 года, когда актер засунул руку ей в трусы во время прослушивания.

21 августа фильм «Клуб миллиардеров» (Billionaire Boys Club) с участием Кевина Спейси за первый уикенд американского проката собрал всего лишь 618 долларов. Это первая картина со Спейси в кадре после скандала с обвинениями артиста в сексуальных домогательствах. Ранее он был выведен из актерского состава сериала «Карточный домик», а его сцены в драме «Все деньги мира» Ридли Скотта были пересняты с Кристофером Пламмером в роли, ранее отведенной Спейси.

Осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над сериалом «Карточный домик», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний Спейси было 14 лет.

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